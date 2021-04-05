كورونا في الجزائر.. 117 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 117739 حالة.

بينما تم تسجيل 3 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3105.

هذا وقد تم تسجيل تماثل 98 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.

ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 91994 شخصا.

بينما يتواجد 16 مريضا بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.