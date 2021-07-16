كورونا في الجزائر: 1197 إصابة جديدة و15 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الجمعة، أن إصابات كورونا بلغت 1197 حالة جديدة، و15 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان وزارة الصحة أن 588 حالة تماثلت للشفاء، فيما يتواجد 49 مريضا في العناية المركزة

وأشار بيان وزارة الصحة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين اليقظة احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. الامتثال لقواعد الحجر الصحي، الارتداء الإلزامي للقناع.