كورونا في الجزائر.. 122 إصابة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 115265 حالة.

بينما تم تسجيل حالتي وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3036.

هذا وقد تم تسجيل تماثل 104 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 79887 شخصا.

فيما يتواجد 14 مريضا بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.