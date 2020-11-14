كورونا في الجزائر: 13 ولاية لم تسجل أية إصابة و21 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 66819 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل نسبة حدوث تقدر بـ 1.9 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2139 حالة وفاة.

بينما تماثلت 420 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 44199 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 42 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 27 ولاية سجلت أقل من 9 حالات منها 13 ولاية لم تسجل أية حالة.

في حين سجلت 21 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات.

وتبقى الوقاية والإلتزام بالتدابير الوقائية الصحية هي أفضل علاج من فيروس كورونا من خلال الإلتزام بـ:

إرتداء القناع الوقائي الكمامة.

الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.

إستخدام المعقمات وغسل اليدين بإستمرار.