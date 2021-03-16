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كورونا في الجزائر.. 130 إصابة و5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة

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كورونا في الجزائر.. 130 إصابة و5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 115540 حالة.

بينما تم تسجيل 5 وفيات خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3045.

هذا وقد تم تسجيل تماثل 109 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 80103 شخصا.

فيما يتواجد 10 مرضى بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.


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