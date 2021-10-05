كورونا في الجزائر.. 131 إصابة جديدة و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 231046 إصابة. فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 5831، بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 96 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 139806، فيما يقبع حاليا 15 مريضا بالعناية المركزة. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

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