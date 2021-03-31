كورونا في الجزائر.. 131 إصابة و4 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 1171921 حالة.

بينما تم تسجيل 4 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3093.

هذا وقد تم تسجيل تماثل 96 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.

ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 81538 شخصا.

فيما يتواجد 15 مريضا بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.

فيما أعلن معهد باستور، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة من السلالة النيجيرية، و9 حالات جديدة من السلالة البريطانية.

وبهذا، يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة لحد الآن من السلالات المتحورة، 30 حالة من السلالة البريطانية و56 من السلالة النيجيرية.