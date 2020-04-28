كورونا في الجزائر.. 132 إصابة مؤكدة جديدة و5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة

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كورونا في الجزائر.. 132 إصابة مؤكدة جديدة و5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة
بقلم سميرة.ل

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد اصابات بفيروس كورونا إلى 3649 حالة مؤكدة، وعدد الوفيات إلى 437 وفاة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، فإنه تم تسجيل 132 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة الأخيرة، و5 وفيات جديدة.

كما ان 17 ولاية لم تسجل بها اصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، بينما اجمالي الإصابات فقد سجلت في 47 ولاية.

بينما تم تسجيل 93 حالة شفيت من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل غجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1651.

فيما تخضع  6424 حالة للعلاج حسب برتوكول الكلوروكين.


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