كورونا في الجزائر: 14 ولاية لم تسجل أية حالة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأحد، عن تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

بينما سجلت الجزائر 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2596 وفاة.

وتم تسجيل 464 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب1,2 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 32 ولاية أقل من 9 حالات، منها 14 ولاية لم تسجل أية حالة، فيما سجلت 16 ولاية سجلت أكثر 10 حالات .

فيما يخص الإستشفاء، يتواجد 46 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وتبقى الوقاية والإلتزام بالتدابير الوقائية الصحية هي أفضل علاج من فيروس كورونا من خلال الإلتزام بـ:

إرتداء القناع الوقائي الكمامة.

الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.

إستخدام المعقمات وغسل اليدين بإستمرار.