كورونا في الجزائر.. 140 إصابة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 117879 حالة.

بينما تم تسجيل 4 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3109.

هذا وقد تم تسجيل تماثل 102 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.

ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 92096 شخصا.

فيما يتواجد 19 مريضا في مصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.

وأشار البيان، إلى تسجيل 28 إصابة جديدة في الجزائر العاصمة.