كورونا في الجزائر.. 145 إصابة و4 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 115410 حالة.

بينما تم تسجيل 4 وفيات خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3040.

هذا وقد تم تسجيل تماثل 107 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 79994 شخصا.

فيما يتواجد 10 مرضى بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.