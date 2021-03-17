كورونا في الجزائر.. 148 إصابة خلال 24 ساعة

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كورونا في الجزائر.. 148 إصابة خلال 24 ساعة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 115688 حالة.

بينما تم تسجيل 3 وفيات خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3048.

هذا وقد تم تسجيل تماثل 116 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 80219 شخصا.

فيما يتواجد 17 مرضا بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.


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