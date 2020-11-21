كورونا في الجزائر: 15 ولاية لم تسجل أي حالة بالفيروس في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 19 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 73774 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل أي بنسبة حدوث تقدر بـ 2.2 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة..

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2258 حالة وفاة.

بينما تماثلت 602 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 48183 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 52 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 13 ولاية سجلت بھا أقل من 9 حالات بينما 15 ولاية لم تسجل أي حالة.

في حين سجلت 20 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وتبقى الوقاية والإلتزام بالتدابير الوقائية الصحية هي أفضل علاج من فيروس كورونا من خلال الإلتزام بـ:

إرتداء القناع الوقائي الكمامة.

الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.

إستخدام المعقمات وغسل اليدين بإستمرار.