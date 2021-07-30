كورونا في الجزائر.. 1521 إصابة جديدة و30 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. مسجلة تراجعا مقارنة بحصيلة يوم أمس، أين تم تسجيل 1537 إصابة.

وحسب بيان وزارة الصحة فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى . فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 4219، بعد تسجيل 30 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 824 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 114531 شخص، حسب ذات المصدر. فيما يتواجد 52 مريضا بمصلحة العناية المركزة. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.