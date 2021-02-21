كورونا في الجزائر.. 153 حالة جديدة و3 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 153 حالة جديدة، بفيروس كورونا و3 وفيات خلال 24 ساعة الاخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام في اللجنة العلمية المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى111917 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2961 حالة وفاة، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.

بينما تماثلت 164 حالة للشفاء من كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 77164 حالة، فيما يوجد 18 مريضا بالعناية المركزة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين الى اليقظة، واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.