كورونا في الجزائر: 157 إصابة جديدة.. 8 وفيات و103 شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعرفت الإصابات الجديدة للفيروس التاجي بالبلاد، ارتفاعا طفيفا، بعدما سجلت تراجعا خلال الأسابيع الماضية.

وحسب ما كشفه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي إلى 51847.

كما تم تسجيل 8 وفيات خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 1749.

وتماثل في ذات الفترة، 103شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 36385 حالة، بينما يتواجد 23 مريض داخل مصلحة العناية المركزة.