كورونا في الجزائر.. 16 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن 16 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وحسب آخر إحصائية من قبل ذات الهيئة، فإن 35 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 13 ولاية أكثر 10 حالات.
وأوضح المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 442 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر بـ 1,1 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا ويتواجد حاليا 44 مريضا على مستوى العناية المركزة.
وفي الأخير دعت وزارة الصحة، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 442 إصابة، 8 وفيات، في الوقت الذي تماثل فيه إلى 393 الشفاء.
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