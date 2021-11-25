كورونا في الجزائر.. 161 إصابة جديدة و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 211061 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6042، بعد تسجيل 6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 126 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 143771.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأربعاء، 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

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صنهاجي: نحن في بداية الموجة الرابعة والعودة إلى الحجر الصحي غير مستبعدة

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، إن المعطيات الوبائية الحالية تنذر ببداية الموجة الرابعة في الجزائر.

وأوضح المتحدث خلال حلوله على برنامج ضيف الصباح بالقناة الاذاعية الأولى أن الموجة الرابعة في أوروبا موجودة حاليا وهي في تصاعد مستمر.

وقال صنهاجي، إن بعض المؤشرات التي تم رصدها مؤخرا تبرز بوضوح أن الموجة الرابعة لكورونا 19 توجد في بداياتها الأولى.

وفسر تأخر ظهور الموجة بالقوة ذاتها الموجودة في أوروبا بكون مسافة وصول الفيروس إلى بلادنا تقدر بنحو شهرين.

وأورد صنهاجي أنه لحد الساعة يتم السيطرة بدقة على الوباء، في انتظار ما ستظهره الأسابيع المقبلة.

وأشار رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي أن 91 بالمئة من مرضى كورونا في الجزائر، أصيبوا بالمتحور دلتا.

وقال البروفيسور صنهاجي إن فيروس دلتا يحتاج الأكسجين بنسب كبيرة. حيث تم التكفل بتوفير الأسرة وغرف الإنعاش وكذا الاوكسجين.

وأضاف البروفيسور: “نحن مستعدون لمواجهة الموجة الرابعة، باستثناء في حال ظهور متحور جديد كـ دلتا+ أو أي متحور آخر جديد، لا نعرف خصائصه وما يحتاجه والذي من شأنه ربما قلب الموازين”.

وتابع صنهاجي: “المواطنون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما وباء قاتل وفتاك أم لقاح فعال يحمي من الإصابة إلى حد بعيد”.

وقال صنهاجي في وقت سابق إن المؤشرات العلمية من خلال معطيات المصالح الإستشفائية للانعاش والمعاينات الطبية إلى جانب نسبة انتشار الفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، تنذر بخطر حدوث موجة رابعة بالجزائر.

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