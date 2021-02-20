كورونا في الجزائر: 164 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 164 حالة جديدة، بفيروس كورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة الاخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام في اللجنة العلمية المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 111764 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2958 حالة وفاة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

بينما تماثلت 143 حالة للشفاء من كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 77 ألف حالة، فيما يوجد 16 مريضا بالعناية المركزة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين الى اليقظة، واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.