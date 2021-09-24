كورونا في الجزائر.. 166 إصابة جديدة و10 وفيات

سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات، فيما تماثل 131 مريضا إلى الشفاء.

وحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، فإن إجمالي المصابين إرتفع إلى 202749 حالة مؤكدة.

وفي المقابل، ومع تسجيل 10 وفيات جديدة، إرتفع العدد الإجمالي لضحايا هذا الوباء الفتاك إلى 5758 حالة.

أما فيما يخص المتعافين من كوفيد-19، فقد ارتفع عددهم الإجمالي إلى 138633 حالة شفاء.