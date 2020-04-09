كورونا في الجزائر.. 1666حالة مؤكدة و235 وفاة

سجلت وزارة الصحة ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بـ 94حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى1666 وتسجيل 235وفاة.

وحسب بيان وزارة الصحة اليوم الخميس، فإنه سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة ارتفاعا في عدد الوفيات بـ 30حالة.

وحسب وزارة الصحة، فقد وزعت الاصابات الجديدة عبر 25 ولاية، علما أن 20 ولاية لم تسجل أية حالة اليوم، و15 ولاية سجلت ما بين حالة واحدة وحالتين.

وأشار بيان وزارة الصحة ان كل الحالات المؤكدة متواجدة عبر 45 ولاية.

أما الوفيات الجديدة والبالغ عددها 30، فقد وزعت عبر 10ولايات، وتم تشخيصها بين 31 مارس و7 أفريل، موزعة عبر 34 ولاية.

وارتفع العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 347، منها 123 بالبليدة، و 96بالعاصمة، فيما خضعت 1704 حالة للعلاج ببروتوكول “كلوروكين”، منهم الحالات التي تم تشخيصها بالأشعة والسكانير.