كورونا في الجزائر.. 168 إصابة جديدة و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. بعدما سجلت أمس 155 إصابة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 203045 إصابة. فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 5797 ، بعد تسجيل 11 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 116 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 139077، فيما يقبع حاليا 14 مريضا بالعناية المركزة. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

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