كورونا في الجزائر.. 168 إصابة جديدة و5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بلغ 168 إصابة مؤكدة، بينما بلغ عدد الوفيات 5 حالات.

وارتفع اجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 5891 إصابة، حسب ما أعلن عنه جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة متالعة ورصد الفيروس في الجزائر، وهذا بعدما تم تسجيل 168 حالة جديدة.

أما اجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا فقد ارتفع إلى 507 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفي المقابل تماثل 163 شخص مصاب بفيروس كورونا للشفاء، ليرتفع اجمالي الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 2841.