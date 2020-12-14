كورونا في الجزائر.. 17 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن 17 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب آخر إحصائية من قبل ذات الهيئة، فإن 31 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت17 ولاية أكثر 10 حالات.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب1,1 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.