كورونا في الجزائر.. 174 إصابة جديدة وحالتا وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة

اعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 174 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، وتسجيل وفاتين.

وحسب ما أورده الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمعاينة لفيروس كورونا جمال فورار فإن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 4648 موزعة عبر 48 ولاية، بعدما سجلت 174 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

بينما ارتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 465 وفاة، بعدما سجلت مصالح وزارة الصحة وفاتين جديدتين خلال 24 ساعة الأخيرة.

فيما تماثل 62 مصابا إلى الشفاء خلال ذات الفترة، ليرتفع اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1998 حالة.