كورونا في الجزائر.. 182 إصابة جديدة و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو في وهران من الإطاحة خلال عمليتين متفرقتين بعصابيتن اجراميتين مختصتين في ترهيب المواطنين وسرقة ممتلكاتهم.
وتقوم العصابتين بتنفيذ الاعتداءات …
تمكنت مصالح الحماية المدنية من العثور على هيكل عظمي لانسان في منطقة السبخة ببلدية عزيل عبد القادر جنوبي باتنة.
حسب المعلومات المتوفرة، فإن الهيكل العظمي يعود…
بعث وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني ببرقية تعزية في وفاة رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر.
وحسب بيان للوزارة، فقد تقد الوزير بتعازيه إلى عائلة…
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