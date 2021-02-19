كورونا في الجزائر: 182 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
كورونا في الجزائر: 182 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة
بقلم نسرين محفوف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 182 حالة جديدة، بفيروس كورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 111600 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2954 حالة وفاة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

بينما تماثلت 157 حالة للشفاء من كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 76857 حالة، فيما يوجد 18 مريضا بالعناية المركزة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين الى اليقظة، واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=961978

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com