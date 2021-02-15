كورونا في الجزائر: 183 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات خلال 24 ساعة.
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