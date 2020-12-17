كورونا في الجزائر.. 19 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن 19 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وحسب آخر إحصائية، فإن 33 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 15 ولاية أكثر 10 حالات.
وأوضح المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 426 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر بـ 1,0 حالة لكل مئة ألف نسمة.
هذا ويتواجد حاليا 45 مريضا على مستوى العناية المركزة.
وفي الأخير دعت وزارة الصحة، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 426 إصابة، 9 وفيات، في الوقت الذي تماثل فيه إلى 389 الشفاء.
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