كورونا في الجزائر.. 190 إصابة جديدة و5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 190 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، و 5 وفيات.

وكشف جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات وصل 4838 حالة مؤكدة، بعدما تم تسجيل 190 حالة في 24 ساعة الأخيرة.

بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 470 حالة وفاة، وهذا اثر تسجيل 5 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

فيما تماثل 69 شخصا مصابا بفيروس كورونا إلى الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى2067 حالة.