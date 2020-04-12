كورونا في الجزائر: 1914 إصابة..293 وفاة و591 حالة شفاء

سجلت وزارة الصحة ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بـ 89 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1914 وتسجيل 293 وفاة.

وحسب بيان وزارة الصحة اليوم الأحد، فقد سجل خلال 24 ساعة الأخيرة ارتفاعا في عدد الوفيات بـ 18 حالة.

وأوضح بيان وزارة الصحة، أن الإصابات الجديدة عبر 19 ولاية، تم تأكيدها بتقنية البي سي آر، علما أن 27 ولاية لم تسجل أية حالة اليوم، و11 ولاية سجلت ما بين حالة واحدة و3حالات.

وأشار بيان وزارة الصحة، أن كل الحالات المؤكدة متواجدة عبر 46 ولاية.

أما الوفيات الجديدة والبالغ عددها 18، فقد تم تسجيل 12 منها خلال 72 ساعة الأخيرة.

وأشار بيان وزارة الصحة أن حالات الوفاة 18 تم تشخيصها بين 1 مارس و12 أفريل، موزعة عبر 34 ولاية.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 591، منها 133 بالبليدة، و 261 بالعاصمة، و197 عبر باقي الولايات، فيما خضعت 1729 حالة للعلاج ببروتوكول “كلوروكين”، منهم الحالات التي تم تشخيصها بالأشعة والسكانير.