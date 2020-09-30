كورونا في الجزائر.. 20 ولاية خالية من كورونا و7 ولايات تسجل أكثر من 10 حالات

قالت وزارة الصحة في بيان لها أنه مع تسجيل 162 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 0.4 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وخلال 24 ساعة الأخيرة سجلت 41 ولاية أقل من 09 حالات منها 20 ولاية لم تسجل أية حالة،07 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

بيان الوزارة:

اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

· 162 حالة جديدة

· 111 حالة تماثلت للشفاء

· 23 مريض متواجدون في العناية المركزة

· 08 وفيات.

* فيما يخص الحالات المؤكدة:

· مع تسجيل 162 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 0,4 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

* نلاحظ أن خلال 24 ساعة الأخيرة:

· 41 ولاية سجلت أقل من 09 حالات منها 20 ولاية لم تسجل أية حالة،

· 07 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

* فيما يخص الوفيات:

تم تسجيل 08 وفيات جديدة رحمهم الله.

* فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء:

– عددها 36.174 منها 111 تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية.

* فيما يخص الإستشفاء:

– 23 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة.