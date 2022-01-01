كورونا في الجزائر: 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة وإرتفاع في عدد الوفيات

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 218818 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 6284 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 224 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 150308 حالة. بينما يتواجد 27 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 13 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.