كورونا في الجزائر.. 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206.649 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 5.927 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 65 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 141.811 حالة. بينما يتواجد 15 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت ولايتان أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.