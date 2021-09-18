كورونا في الجزائر: 201 إصابة جديدة و11 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة جديدة وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي بيان للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر، إرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر إلى 201425 .فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5681 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

وحسب ذات البيان، تم تسجيل 177 حالة تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137769 حالة منذ بداية انتشار الوباء في الجزائر. فيما يتواجد 28 مريضا بمصلحة العناية المركزة

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