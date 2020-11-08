كورونا في الجزائر: 22 ولاية تسجل أكثر من 10 إصابات خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 مريضا خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 62051 حالة مؤكدة بالفيروس.

وحسب الوزارة فإن نسبة الإصابات قدرت بـ1,5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2048 حالة وفاة.

بينما تماثلت 254 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 42037 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 63 شخصا بالعناية المركزة.

هذا وسجلت عدد الإصابات اليوم 8نوفمبر ارتفاعا مقارنة باليوم الماضي، بـ 89 إصابة.

وذكر بيان الوزارة أن 26ولاية سجلت أقل من 9 حالات، منها 17 ولاية لم تسجل أية حالة.

في حين سجلت 22 ولاية أكثر من 10 حالات.

وجددت الوزارة إلتزام المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها منها وجوب إرتداء القناع الواقي، إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.