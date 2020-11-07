كورونا في الجزائر: 22 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 61381 حالة مؤكدة بالفيروس.

وحسب الوزارة فإن نسبة الإصابات قدرت بـ 1.3 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2036 حالة وفاة.

بينما تماثلت 273 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 41783 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 59 شخصا بالعناية المركزة.

هذا وسجلت عدد الإصابات اليوم 7 نوفمبر 2020 تراجع طفيف مقرانة باليومين الماضين حيث وصلت عدد الإصابات إلى أكثر من 600 حالة.

وذكر بيان الوزارة أن 37 ولاية سجل فيها أقل من 9 حالات، بينما 22 ولاية لم تسجل أية حالة.

في حين شهدت 11 ولاية تسجيل أكثر من 10 حالات.

وجددت الوزارة في بيانها إلتزام المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها منها:

وجوب إرتداء القناع الواقي “الكمامة”.

إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

الامتثال لقواعد الحجر الصحي.