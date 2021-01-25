كورونا في الجزائر: 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 105854 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل بنسبة تقدر بـ 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2866 حالة وفاة.

بينما تماثلت 198حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 72143 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 34 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 39 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و22 ولاية لم تسجل بها أي حالة.

في حين سجلت 9 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.