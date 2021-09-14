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كورونا في الجزائر.. 227 إصابة جديدة و18 وفاة

بقلم نادية بن طاهر
كورونا في الجزائر.. 227 إصابة جديدة و18 وفاة
كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مسجلة انخفاضا مقارنة بحصيلة أمس، أين تم تسجيل 233 إصابة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 200528 . فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 5614 ، بعد تسجيل 18 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

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