كورونا في الجزائر: 23 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الاخيرة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 57942 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل نسبة حدوث تقدر بـ 0.7 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1965 حالة وفاة.

بينما تماثلت 187 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 40201 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 44 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 37 ولاية سجلت أقل من 9 حالات منها 23 ولاية لم تسجل أية حالة.

في حين سجلت 11 ولاية أكثر من 10 حالات.