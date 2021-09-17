كورونا في الجزائر.. 235 إصابة جديدة و19 وفاة في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 19 حالة وفاة جديدة وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي بيان للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر، فقد إرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر إلى 201224 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5670 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

وحسب ذات البيان، تم تسجيل 188 حالة تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137592 حالة منذ بداية انتشار الوباء في الجزائر. فيما يتواجد 25 مريضا بمصلحة العناية المركزة.