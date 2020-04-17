كورونا في الجزائر: 2418 إصابة.. 364 وفاة و 846 حالة شفاء

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
كورونا في الجزائر: 2418 إصابة.. 364 وفاة و 846 حالة شفاء
بقلم نسرين محفوف

سجلت وزارة الصحة ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بـ 150حالة جديدة، في الفترة من 11 الى 17 أفريل، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 2418، موزعة عبر 47 ولاية.

وحسب بيان وزارة الصحة اليوم الجمعة، فقد سجلت  16 وفاة، عبر 11 ولاية في الفترة ما بين 8 و16 أفريل، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 364، فيما لم تسجل أية وفاة اليوم.

وسجلت وزارة الصحة، ارتفاعا في عدد حالات الشفاء، بـ 63 حالة، ليصبح عدد المتعافين 846، فيما يخضع 3635 شخصا للعلاج ببروتوكول كلوروكين، منها 1529 حالة مؤكدة عبر تحليل مخبري بي سي آر، و2106 حالة محتملة حسب تحليل الاشعة والسكانير.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=807167

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com