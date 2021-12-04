كورونا في الجزائر: 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 212734 حالة مؤكدة بالفيروس. وجاءت هذه الحصيلة الكاملة وفق الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 6097 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 145 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 145054 حالة. بينما يتواجد 15 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 16 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 6 ولايات أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 212734 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6097، بعد تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 145 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 145054. فيما يتواجد 15 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الجمعة، 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

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