كورونا في الجزائر: 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 6 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 207870 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 5978 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 68 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 142634حالة. بينما يتواجد 19 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 3 ولايات أكثر من 10 حالات.

وتم الإعلان عن حصيلة الإصابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

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وأكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن التلقيح ضروري للأنصار الذين يريدون مُشاهدة مواجهة الخضر أمام بوركينافاسو من المدرجات.

وقال أيمن بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء على هامش مناقشة مشروع المالية 2022″في الحقيقة لقد رخصت الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم لدخول الأنصار لمواجهة المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو”.

“الترخيص ينص على دخول نصف سعة ملعب مصطفى تشاكر، ويجب على كل مناصر أن يحوز على بطاقة التلقيح من أجل السماح له بالدخول للملعب يوم ال16 نوفمبر”.

“بعد تأهل المنتخب الوطني الجزائري للدور الفاصل سيبقى هذا الاجراء ساري المفعول في انتظار الانطلاق في العمل بالجواز الصحي مُستقبلا”.

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