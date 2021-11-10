كورونا في الجزائر: 30 ولاية لم تسجل بها أي حالة

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 6 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 207509 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 5.960 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 74 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 142406حالة. بينما يتواجد 19 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 13 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 30 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت5 ولايات أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.