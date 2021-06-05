كورونا في الجزائر: 320 حالة جديدة و6 وفيات خلال 24 ساعة

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كورونا في الجزائر: 320 حالة جديدة و6 وفيات خلال 24 ساعة
بقلم نسرين محفوف

كشفت حصيلة 24 ساعة الأخيرة،  فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر، عن تسجيل 320 حالة جديدة، و228 حالة تماثلت للشفاء، و6 فيات، و24 مريضا متواجدا في العناية المركزة.

وأفاد بيان وزارة الصحة، أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين اليقظة.  احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. الامتثال لقواعد الحجر الصحي. الارتداء الإلزامي للقناع.

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