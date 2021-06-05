كورونا في الجزائر: 320 حالة جديدة و6 وفيات خلال 24 ساعة

وأفاد بيان وزارة الصحة، أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين اليقظة. احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. الامتثال لقواعد الحجر الصحي. الارتداء الإلزامي للقناع.