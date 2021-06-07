كورونا في الجزائر: 325 إصابة جديدة و9 وفيات خلال 24 ساعة

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كورونا في الجزائر: 325 إصابة جديدة و9 وفيات خلال 24 ساعة
بقلم نسرين محفوف

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الاثنين، عن تسجيل 325 حالة جديدة بفيروس كورونا. و215 حالة تماثلت للشفاء،  و20 مريضا متواجدون في العناية المركزة، و09 وفيات.

وأشار بيان وزارة الصحة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين اليقظة.  احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.  الامتثال لقواعد الحجر الصحي. الارتداء الإلزامي للقناع.

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