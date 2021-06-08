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كورونا في الجزائر.. 364 إصابة و10 وفيات خلال 24 ساعة

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كورونا في الجزائر.. 364 إصابة و10 وفيات خلال 24 ساعة كورونا في الجزائر
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة بيوم أمس، أين تم تسجل 324 إصابة جديدة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، الدكتور جمال فورار، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 131647.فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 3537، بعد تسجيل 10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 238 مريضا للشفاء  خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 91651 شخص.بينما يتواجد 25 مريضا بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر. هذا ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.وكذا الارتداء الإلزامي للقناع.


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