كورونا في الجزائر.. 369 إصابة جديدة و9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات، فيما تماثل إلى الشفاء 279 مريضا.

حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، فإن إجمالي المصابين إرتفع إلى 137793 حالة مؤكدة.

وأضاف المصدر نفسه، إن 20 مريضا يتواجد حاليا على مستوى العناية المركزة بالمستشفيات.

وفي المقابل، ومع تسجيل 9 وفيات جديدة، إرتفع العدد الإجمالي لضحايا هذا الوباء إلى 3678 حالة.

أما فيما يخص المتعافين من كوفيد-19، فقد ارتفع عددهم الإجمالي إلى95678 حالة شفاء.