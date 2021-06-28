كورونا في الجزائر.. 375 إصابة و6 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الإثنين، عن تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة بحصيلة يوم أمس، أين تم تسجل 352 إصابة جديدة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، الدكتور جمال فورار، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 138840.فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 3699، بعد تسجيل 6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 237 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 96572 شخص.بينما يتواجد 23 مريضا بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر. هذا ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.وكذا الارتداء الإلزامي للقناع.كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.